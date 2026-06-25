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Iran US Deal: कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में ईरानी सेना के साथ क्या हुआ था? बहुत बड़ा खुलासा

Produced by sunil kumar
08:37 | Updated:

अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि घायल 400 अमेरिकी सैनिकों में से करीब 90% ऐसे हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई थीं

ईरान के साथ टकराव में अमेरिका के कितने सैनिक घायल हुए. और इनमें से कितने सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए ये अभी तक अपने आप में बड़ा सवाल है? तो आपको बता दें कि ट्रंप के दावों के उलट अमेरिका की एक न्यूज़ एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया है. इस रिपोर्ट के बारे में हम आपको बताएं. इससे पहले हम आपको बता दें कि

ईरान के साथ टकराव को लेकर आखिर अमेरिका के रक्षा मंत्री ने क्या दावा किया था. दरअसल, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया था कि घायल 400 अमेरिकी सैनिकों में से करीब 90% ऐसे हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई थीं और मार्च 2026 में उन्होंने फिर से सेना को जॉइन कर लिया था. लेकिन, इसके उलट अमेरिका की CBS न्यूज़ एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि घायल सैनिकों का कहना है कि सरकार द्वारा किए गए दावों के उलट उनकी चोटें कई गुना ज्यादा गंभीर थीं.

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