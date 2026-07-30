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Iran US News: चीन-ईरान की सीक्रेट डील, खामनेई के रडार पर ट्रंप के जेट्स

Produced by sunil kumar
07:18 | Updated:

अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इसको लेकर 3 सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरान को चीन से इस डील के तहत पहली खेप आने वाले कुछ ही हफ्तों में मिल सकती है.

ईरान अमेरिका तनाव के बीच ईरान-चीन के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है. अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले यह जानकारी दी है. रॉयटर्स के मुताबिक, चीन ईरान के साथ 6 से 7 करोड़ डॉलर की एक डील करने जा रहा है. इस डील के ज़रिए चीन ईरान को QW-12 और FN-16 शोल्डर फायर्ड मिसाइलें दे रहा है. अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इसको लेकर

3 सूत्रों के हवाले से कहा कि ईरान को चीन से इस डील के तहत पहली खेप आने वाले कुछ ही हफ्तों में मिल सकती है. इस खेप में ईरान को चीन में बने 400 कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाले एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर्स मिल सकते हैं. अगर ईरान को चीन से ये हथियार मिलते हैं तो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के मामले में उसकी ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, जो इज़रायल अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं. आपको बता दें कि चीन-ईरान के बीच ये डील ऐसे समय में होने जा रही है, जब अमेरिका और इज़रायल के सैन्य ठिकानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचे की ताकत की कमियां सामने आ चुकी हैं. रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से कहा कि चीन इस डील के तहत ईरान को 300 से लेकर 400 मैन पोर्टेबल एयर डिपेंस सिस्टम दे सकता है, जिन्हें MANPADS के नाम से जाना जाता है. इस डील में चीन के QW-12 और FN-16 मिसाइलों को भी शामिल किया गया है.

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