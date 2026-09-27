Newsletters
LIVE TV

Iran US News: हिंद महासागर में अमेरिकी जहाजों पर ईरानी सेना का बड़ा ऐलान!

Produced by sunil kumar
05:05 | Updated:

IRGC की नेवी के पॉलिटिकल मामलों के डिप्टी अली मोबम्मदी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक बहुत बड़ी धमकी दी है, जिससे साफ होता है कि अब होर्मुज का टकराव हिंद महासागर तक फैल सकता है.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की नेवी के पॉलिटिकल मामलों के डिप्टी अली मोबम्मदी ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक बहुत बड़ी धमकी दी है, जिससे साफ होता है कि अब होर्मुज का टकराव हिंद महासागर तक फैल सकता है. वो इसलिए क्योंकि, मोहम्मदी का कहना है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से टकराव की शुरुआत की तो इसमें

कोई शक नहीं कि हम उनके जहाजों और डेस्ट्रोयर्स को हिंद महासागर में भी नहीं छोड़ेंगे. अली मोहम्मदी ने इसको लेकर अपने एक बयान में कहा कि अगर एक अन्य टकराव छिड़ता है, तो बिना किसी शक के उनके जहाजों और डेस्ट्रॉयर्स को हिंद महासागर में भी निशाना बनाएंगे. मोहम्मदी का कहना है कि फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और ओमान की खाड़ी में जो भी जहाज मौजूद हैं, IRGC उनकी निगरानी कर रही है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से ऑयल टैंकरों को जाने नहीं दिया जा रहा.

और पढ़ें
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर