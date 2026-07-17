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Iran US News: सीरिया में घुसे ईरानी ड्रोन-मिसाइलें, अमेरिका के रडार सिस्टम और सैनिकों पर निशाना

Produced by sunil kumar
06:14 | Updated:

Amidst the Iran-US conflict, the IRGC has announced that it targeted a US military command center inside Syria. The IRGC stated that, in response to US aggression, Iran's Aerospace Force targeted a US Special Operations command center in the Al-Tanf area of ​​Syria. According to the Iranian Aerospace Force, a US radar system and several specialized helicopters were destroyed in the operation, and a large number of US troops were also targeted. The Iranian military claims this action is a response to the aggression committed by the US against Iran the previous night. However, the US news agency Reuters has not independently verified this claim by the IRGC. Meanwhile, the US military maintains that it had already withdrawn from the Al-Tanf area in Syria—a border region forming a triangle where Syria, Jordan, and Iraq meet. Iran US Conflict के बीच IRGC ने ऐलान किया है कि उसने सीरिया के भीतर अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है. IRGC ने इसको लेकर कहा कि अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने सीरिया के Al-Tanf इलाके में अमेरिकी सेना के विशेष ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया है. ईरानी एरोस्पेस के मुताबिक, इस कार्रवाई में अमेरिका का एक रडार सिस्टम और कई विशेष हेलीकॉप्टर उड़ा दिए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को भी निशाना बनाया गया है. ईरानी सेना का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई पिछली रात अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता का जवाब है. हालांकि, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने IRGC के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है. वहीं, दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का कहना है कि वो पहले ही सीरिया के अल-तनफ इलाके से निकल गई थी. जो सीरिया, जॉर्डन और इराक को जोड़ने वाला एक ट्राइएंगल बॉर्डर इलाका है.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच ईरानी सेना ने ऐलान किया है कि उसने सीरिया के भीतर अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है. ईरानी सेना ने इसको लेकर कहा कि अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने सीरिया के अल-तनफ इलाके में अमेरिकी सेना के विशेष ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया है. ईरानी एरोस्पेस के मुताबिक, इस कार्रवाई में अमेरिका का एक रडार सिस्टम और

कई विशेष हेलीकॉप्टर उड़ा दिए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को भी निशाना बनाया गया है. ईरानी सेना का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई पिछली रात अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता का जवाब है. हालांकि, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी सेना के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है. वहीं, दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का कहना है कि वो पहले ही सीरिया के अल-तनफ इलाके से निकल गई थी. जो सीरिया, जॉर्डन और इराक को जोड़ने वाला एक ट्राइएंगल बॉर्डर इलाका है.

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