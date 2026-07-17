ईरान अमेरिका टकराव के बीच ईरानी सेना ने ऐलान किया है कि उसने सीरिया के भीतर अमेरिकी सेना के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है. ईरानी सेना ने इसको लेकर कहा कि अमेरिकी आक्रामकता के खिलाफ ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने सीरिया के अल-तनफ इलाके में अमेरिकी सेना के विशेष ऑपरेशन कमांड सेंटर को निशाना बनाया है. ईरानी एरोस्पेस के मुताबिक, इस कार्रवाई में अमेरिका का एक रडार सिस्टम और

कई विशेष हेलीकॉप्टर उड़ा दिए गए हैं, जबकि बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों को भी निशाना बनाया गया है. ईरानी सेना का कहना है कि उसकी ये कार्रवाई पिछली रात अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ की गई आक्रामकता का जवाब है. हालांकि, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी सेना के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है. वहीं, दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का कहना है कि वो पहले ही सीरिया के अल-तनफ इलाके से निकल गई थी. जो सीरिया, जॉर्डन और इराक को जोड़ने वाला एक ट्राइएंगल बॉर्डर इलाका है.