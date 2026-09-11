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Iran US News: जॉर्डन में ईरान ने तबाह किए अमेरिका के इतने F-15 जेट्स?

Produced by sunil kumar
05:27 | Updated:

10 सितंबर 2026 को ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आइआरजीसी ने इज़रायल के पड़ोसी मुल्क जॉर्डन में एक हवाई ऑपरेशन चलाया था.

ईरान अमेरिका के टकराव के बीच 10 सितंबर 2026 को ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आइआरजीसी ने इज़रायल के पड़ोसी मुल्क जॉर्डन में एक हवाई ऑपरेशन चलाया था. यह ऑपरेशन जॉर्डन में मुअफक्क सल्ती एयरबेस पर किया गया है. अमेरिकी न्यूज एजेंसी सीबीएस के मुताबिक, ईरान की इस सैन्य कार्रवाई में अमेरिका के कई लड़ाकू जेट्स क्षतिग्रस्त हुए हैं. सीबीएस का कहना है कि उसे यह जानकारी मामले से सीधे

वाकिफ सूत्रों ने दी है, लेकिन आधिकारिक रूप से इन सूत्रों को सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है. सीबीएस ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि कम से कम अमेरिका के आठ एफ-15 जेट्स को हल्का नुकसान हुआ है. हालांकि, ये सेवा में फिर से लौट आए हैं. इसके अलावा, अमेरिकी सेना का एक ए-10 थंडरबोल्ट जेट इस कार्रवाई में क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसका एक पंख गायब है.

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