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Iran US News: ईरान ने फूंका जॉर्डन में अमेरिकी बेस, इतने सैनिकों का क्या हुआ?

Produced by sunil kumar
05:14 | Updated:

अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान की हालिया जवाबी कार्रवाई की जानकारी रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी एयर डिफ़ेंस को मात देने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है.

ईरान अमेरिका तनाव में ईरान ने बहुत ज्यादा एडवांस मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरानी ऐसी मिसाइलें तैनात कर रहा है, जो बहुत तेज़ी से उड़ सकती हैं और अपने आखिरी चरण में दिशा बदल सकती है, जिसकी वजह से उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है. अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ईरान की हालिया

जवाबी कार्रवाई की जानकारी रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने अमेरिकी एयर डिफ़ेंस को मात देने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है. इसके लिए वह ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो अपने टारगेट की ओर नीचे आते समय अपना रास्ता बदल सकती हैं. ईरान की इस सटीक टारगेटिंग के पीछे संभावित रूप से चीन या रूस की मदद हो सकती है.वहीं, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिका के कई अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के दो दर्जन से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं.

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