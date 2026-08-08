ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने टकराव के दौरान अमेरिका और इज़रायल के जिन विमानों को मार गिराया था. अब उन विमानों का एक वीडियो जारी किया है. IRGC द्वारा अमेरिका और इज़रायली विमानों के मलबे का वीडियो जारी करना.. ये बताता है कि वॉशिंगटन के अरबों डॉलर के सैन्य विमानों को ईरानी सेना ने कैसे कबाड़ में बदल दिया है. आपको बता दें कि IRGC ने

जो वीडियो जारी किया है, उसमें अमेरिका के लड़ाकू जेट F-15 के कई हिस्से कबाड़ में दिख रहे हैं. वीडियो में जेट की पायलट इजेक्शन सीट, एयरक्राफ्ट की कैनोपी का एक हिस्सा और उसकी पूंछ का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है.