ईरान अमेरिका के बीच ईरान अमेरिका के लिए एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है. अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि न्यू यॉर्क टाइम्स ने हालिया अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ एक बहुत बड़े टकराव पर विचार कर रहा है, क्योंकि, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी टारगेट को निशाना बनाने को लेकर उसका आत्मविश्वास अब और बढ़ चुका है.रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के

साथ पूरे टकराव में ईरान अपनी सैन्य ताकत समझ चुका है और उसे अपनी ताकत पर पूरा विश्वास है. साथ ही उसे अमेरिका की सीमित सैन्य ताकत का भी अंदाजा लग चुका है. इसकी वजह से ईरानी नेताओं में टकराव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हिचकिचाहट पैदा हो चुकी है.