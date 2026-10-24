ईरान अमेरिका तनाव के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ईरान ने अमेरिकी राजनयिकों और बड़े अधिकारियों को निशाना बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं. कुछ कथित साजिशें बेहद गंभीर स्तर तक पहुंच चुकी हैं. इस चेतावनी के बाद अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के कई देशों में अपने दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम करनी शुरू कर दी है। अमेरिकी अधिकारियों और उनके परिवारों को भी

सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है. अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में ईरान की गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है. 23 अक्टूबर 2026 को तैयार किए गए एक पेज के खुफिया मेमो को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भेजा गया था. इस दस्तावेज की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने दी है. इसके बाद एसोसिएटेड प्रेस ने भी इस रिपोर्ट को हासिल किया.