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Iran US News: ईरान ने मिट्टी में मिलाया मिडिल ईस्ट का ‘रक्षा कवच’, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका!

Produced by sunil kumar
05:35 | Updated:

अमेरिका और अरब देशों के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि, यह रडार सबसे रणनीतिक जगह पर तैनात था.

बहरीन में अमेरिका का ताकतवर कहा जाने वाला एआर-327 लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार तबाह हो चुका है. यह रडार बहरीन के जबल अद-दुखान एयरबेस पर तैनात था. ईरान के हमलों में इस रडार का तबाह होना. अमेरिका और अरब देशों के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि, यह रडार सबसे रणनीतिक जगह पर तैनात था, जहां से यह क्षेत्र के अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की मदद, समुद्री सर्विलांस और पूरे

मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता था. ईरान ने जिओलोकेटेड तस्वीरों के माध्यम से इसे तबाह करने का दावा किया है, जिसमें धुआँ उठता हुआ नज़र आ रहा है. सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि 11 जून 2026 के आसपास इस रडार के कपाउंड पर हमला किया गया था.

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