ईरान अमेरिका तनाव के बीच ईरानी मीडिया का कहना है कि IRGC ने ओमान के दुकम बंदरगाह पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉजिस्टिकल सपोर्ट सेंटर और रिफ्यूलिंग प्लेटफॉर्म यानी ईंधन भरने वाले ठिकानों को निशाना बनाया है. इसको लेकर, IRGC का कहना है कि उसने ओमान में अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पर वार किया है, जो खासतौर से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए था. बता दें कि इस हमले को

लेकर ईरान ने कुरान की एक खास तिलावत को कोट करते हुए अपना बयान जारी किया है. अपने इस बयान में IRGC ने खामनेई के जनाज़े में उमड़ी लाखों लोगों की भीड़ की तस्वीर भी जारी की है और कहा है कि यह ईरानी लड़ाकों की बड़ी उपलब्धि है. वहीं, इसको लेकर, ओमान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी Oman News ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ओमान के मुसन्दम प्रांत में ड्रोन गिरे हैं. और इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमले की ज़िम्मेदारी ली थी. ओमान के मुसन्दम प्रांत में कई जगहों पर ड्रोन हमले हुए. इससे पहले ईरान ने इलाके के देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है. ओमान ने इस हमले की निंदा की है.