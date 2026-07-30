ईरान अमेरिका तनाव के बीच 29 जुलाई 2026 को मैरिटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने जानकारी दी थी कि मिस्र के दायेमत्ता बंदरगाह पर अमेरिका के मालिकाना हक वाले एक गैस स्टोरेज टैंकर पर एक ड्रोन गिरा था. अब अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी दि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मिस्र के भूमध्यसागर वाले बंदरगाह डामेत्ता बंदरगाह पर अमेरिकी टैंकर पर जो ड्रोन फटा था, उसे ईरान की

तरफ से फायर किया गया था. न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो ईरानी सूत्रो के हवाले से ये जानकारी दी है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह ड्रोन ईरान के भीतर से किस समूह ने दागा है, लेकिन, इसे ईरान की तरफ से दागा गया था.