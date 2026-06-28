ईरान अमेरिका टकराव के बीच IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रामी निया ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है. लोकल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन जिनका विकास टकराव से पहले शुरू हुआ था, उनको टकराव के आखिरी दिनों में मैदान में तैनात कर दिया गया था, जबकि सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बेहतर क्षमता और गुणवत्ता वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल

किया. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए भी हम रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र को नज़रअंदाज़ नहीं कर रहे थे.