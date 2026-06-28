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Iran US Deal: जंग के 40 दिनों में भी खामनेई की फौज ने गुपचुप कर लिया ये काम!

Produced by sunil kumar
06:05 | Updated:

ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रामी निया ने जानकारी दी है कि जंग के 40 दिनों के दौरान भी ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स को अपग्रेड कर रहा था.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रामी निया ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है. लोकल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन जिनका विकास टकराव से पहले शुरू हुआ था, उनको टकराव के आखिरी दिनों में मैदान में तैनात कर दिया गया था, जबकि सेना और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बेहतर क्षमता और गुणवत्ता वाली मिसाइलों का भी इस्तेमाल

किया. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए भी हम रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र को नज़रअंदाज़ नहीं कर रहे थे.

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