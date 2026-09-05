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Iran US News: ट्रंप ने छिपाया था सच, ईरान ने किया इतने विमानों को उड़ाने का दावा!

Produced by sunil kumar
06:51 | Updated:

ईरान के एयर डिफेंस के डिप्टी कॉर्डिनेटर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सादेघियन ने दुश्मन के विमानों को गिराए जाने को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया है.

ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिकी एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ है. इसको लेकर, पेंटागन ने अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं दी है. ईरान के एयर डिफेंस के डिप्टी कॉर्डिनेटर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद सादेघियन ने जो दावा किया है. वो ट्रंप की नींद उड़ा सकता है. दरअसल, सादेघियन ने अपने एक बयान में कहा कि ईरानी सेना ने दुश्मन के 370 से ज़्यादा विमानों और ड्रोन को निशाना बनाया.

इस पूरी कामयाबी का श्रेय टकराव से मिले सबक और देश में बने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत को जाता है. सादेघियन ने ईरान की IRNA न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि इन विमानों और ड्रोन को देश में बने एयर-डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके मार गिराया गया. इस नतीजे का श्रेय ईरान की सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और लोगों के समर्थन को जाता है. उनका कहना है कि दुश्मन के विमानों और ड्रोन को रोकने की ईरानी एयर-डिफेंस सेना की ताकत हमलावरों के लिए अविश्वसनीय थी.

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