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Produced by sunil kumar
04:50 | Updated:

Iran US News: क्या कुवैत एयरपोर्ट पर गिरी थी अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल?

ईरान अमेरिका तनाव के बीच कुवैत एयरपोर्ट ड्रोन हमले को लेकर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेबी ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है.

ईरान अमेरिका तनाव के बीच कुवैत एयरपोर्ट ड्रोन हमले को लेकर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल होसैन मोहेबी ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाया है. मोहेबी का कहना है कि कुवैत एयरपोर्ट पैसेंजर टर्मिनल में हमारी जांच और पड़ताल में पता चला कि IRGC एरोस्पेस ने इस टारगेट पर कोई हमला नहीं किया. कुवैत हवाई अड्डे के पैसेंजर टर्मिनल का विनाश अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम में हुई

एक गलती के कारण हुआ, जिसके तहत ईरानी मिसाइलों को रोकने में विफल रहने के बाद वे मिसाइलें टर्मिनल पर जा गिरीं.

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