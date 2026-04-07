अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया, तो हालात इतने गंभीर हो सकते हैं कि “एक पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है।” उन्होंने यह बयान सोशल मीडिया पर दिया और कहा कि वह ऐसा नहीं चाहते, लेकिन स्थिति तेजी से

उस दिशा में बढ़ रही है। ट्रंप ने इसे दुनिया के इतिहास के सबसे अहम पलों में से एक बताया है। इस बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है और लोग आशंका जता रहे हैं कि यह तनाव कहीं बड़े युद्ध में न बदल जाए।