ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच यमन के मोखा बंदरगाह पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है. इस कब्जे से यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार और सऊदी अरब और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगा है. इसको लेकर, अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी Axios ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राष्ट्रपति ट्रंप को 10 सितंबर 2026 को 2 बार फोन किया था.

इस दौरान, उन्होंने अमेरिका से हूती के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की गुहार लगाई थी, लेकिन, हूती से सीधे भिड़ने के बजाय ट्रंप ने सऊदी से कह दिया कि वो ट्रंप ने ऐसा करने से मना कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन फिलहाल सीधे हूती से भिड़ने के मूड़ में नहीं है. बल्कि, इसके बजाय ट्रंप ने सऊदी अरब को खुफिया इंटेलिजेंस मुहैया कराने की पेशकश की है. इसी कड़ी में सेंटकॉम के एडमिरल ब्रैड कूपर 10 सितंबर 2026 को सऊदी अरब पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आपातकालीन मीटिंग्स की हैं.