ईरान अमेरिका टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इज़रायली पीएम बेंजामिन नेत्तन्याहू ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू करने वाले थे. इसी बीच, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को वापस ले लिया है. ट्रंप का दावा है कि मिडिल ईस्ट के मुल्कों और ईरान ने उनसे इस फैसले को वापस लेने की अपील की थी. ट्रंप का कहना है कि ईरान और

अन्य क्षेत्रीय मुल्कों ने समझौते की रूप रेखा पर सहमति जाहिर की थी. इसको लेकर, ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर अपनी एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिका पूरी तरह तैयार है और ईरान के खिलाफ़ सैन्य कार्रवाई करने के लिए तैयार है. ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों की समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने धमकी दी थी कि ईरान का जवाब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो इससे बाहर भी होगा. रेजाई ने आगे अपने बयान में कहा था कि उन्हें लगता है कि वो तुरंत हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे और ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देंगे. यह बहुत बड़ा फितूर है, जो नेत्तन्याहू ट्रंप को बताकर आए हैं. अगर ईरान के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हम तुरंत पूरे इलाके और अमेरिका-इज़रायली ठिकानों को पाषांण युग में पहुंचा देंगे. आपकी भलाई इसी में है कि आप बेवकूफ ना बनें.