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Iran US News: अब्राह्म लिंकन से कूदा था सैनिक, ट्रंप ने करवा दिया ये हाल?

Produced by sunil kumar
08:24 | Updated:

आरोप है कि ये सैनिक युद्धपोत पर खराब रहने की स्थिति और खाने पीने की किल्लत से जूझ रहे थे.

ईरान अमेरिका के दौरान अमेरिकी युद्धपोत अब्राह्म लिंकन की कथित खस्ता हालत को लेकर सैनिकों ने कई वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर वायरल किए थे. हालांकि, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था. लेकिन, इसी बीच कई अमेरिकी सैनिकों ने इस जहाज से कूदकर भागने की कोशिश की थी. आरोप है कि ये सैनिक युद्धपोत पर खराब रहने की स्थिति और

खाने पीने की किल्लत से जूझ रहे थे. अब जहाज से कूदने वाले इन सैनिकों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है. दरअसल, अब्राह्म लिंकन से कूदने के बाद एक 19 साल के अमेरिकी नौसैनिक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस नौसेनिक के ऊपर अमेरिकी सेना के यूनिफॉर्म कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस के आर्टिकल 83 के तहत कार्रवाई की जा रही है. उसके ऊपर काम, ड्यूटी या सेवा से बचने के लिए जानबूझकर बीमारी का नाटक करने या खुद को चोट पहुंचाने और आर्टिकल 86 के तहत बिना छुट्टी के ड्यूटी से गायब रहने का आरोप है.

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