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Produced by sunil kumar
05:02 | Updated:

Iran US News: अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुलगा रही ईरान की आंच?

अमेरिका में अप्रैल 2026 में महंगाई दर 3.8 फीसदी बढ़ गई है.

ईरान अमेरिका संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के ठप्प होने की वजह से अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है. अमेरिका में अप्रैल 2026 में महंगाई दर 3.8 फीसदी बढ़ गई है. हालांकि, इससे पहले ही ट्रंप ने व्हाइट में ‘स्मॉल बिजनेस वीक’ कार्यक्रम के दौरान कारोबार जगत के नेताओं के सामने कहा था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था ज़ोरदार है और गैस की बढ़ी कीमतें जल्द ही काफी हद

तक नीचे गिर जाएंगी. लेकिन, 1 अप्रैल 2026 को तेल के दाम 4 डॉलर प्रति गैलन पर पहुंच गए थे. और ट्रंप ने कहा था कि यह इज़ाफा शॉर्ट टर्म है. जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा. हालांकि, ट्रंप ने अपने इसी बयान में ट्रंप ने आगे कहा था कि हमने पूर्णतः ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल कर ली है. और अब हम एनर्जी के मामले में मिडिल ईस्ट से पूरी तरह स्वतंत्र हैं. हमें उनके तेल की ज़रूरत नहीं है. हमें उनसे अब कुछ भी नहीं चाहिए, जो उनके पास है. अमेरिका के एनर्जी एंड इंफोर्मेशन प्रशासन के मुताबिक, 2025 में अमेरिका ने प्रतिदिन 1.36 करोड़ बैरल तेल प्रतिदिन प्रोड्यूस किया था, जो दुनिया में किसी भी देश के तेल उत्पादन से सबसे ज्यादा है.

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