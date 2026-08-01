ईरान अमेरिका तनाव के बीच सेंटर फोर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ यानी सीएसआइएस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका के सबसे दो अहम एयर डिफेंस की इंटरसेप्टर मिसाइलों का ज़खीरा नाटकीय रूप से कम हो गया है. इसको लेकर दो रिपोर्ट्स आई थीं. पहली रिपोर्ट में कहा गया कि पेट्रियट इंटरसेप्टर का स्टॉक 55 फीसदी तक कम हो गया. सीएसआइएस के आंकड़ों के मुताबिक, सीज़फायर के बाद

ईरान-अमेरिका के बीच कई झड़पें हुईं. इसके बाद आंकड़ों को अपडेट किया गया, जिसमें पता चला का पेट्रियट का स्टॉक 10 फीसदी और कम हो गया.. और अब अमेरिका के करीब 65 फीसदी पेट्रियट खत्म हो चुके हैं. सीएसआइएस की रिपोर्ट के मुताबिक, टकराव से पहले अमेरिका के पास जितने पेट्रियट थे, उसका दो तिहाई हिस्सा खत्म हो चुका है. यानी पेट्रियट का 65 फीसदी हिस्सा खत्म हो चुका है और दावा है कि अमेरिका के पास 1,000 से भी कम इंटरसेप्टर मिसाइलें बची हैं.