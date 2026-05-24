ईरान -अमेरिका के बीच संभावित युद्धविराम को लेकर अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी ऑक्सियो ने बड़ी जानकारी दी है. ऑक्सियो का कहना है कि अमेरिका ईरान के बीच युद्धविराम 60 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है. इस युद्धविराम समझौते के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MoU तैयार किया गया है. और अगर दोनों पक्ष इस पर साइन करते हैं तो युद्धविराम 60 दिनों के लिए बढ़ जाएगा. युद्धविराम समझौते में

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से खोलने की शर्त रखी गई है. इसमें ये भी कहा गया है कि ईरान इस पर कोई भी टैक्स या टोल नहीं वसूलेगा. साथ ही, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में बिछाए गए बारूद को खुद साफ करेगा. इसके बदले में, अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खोल देगा और ईरान पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को हटा लेगा. जिससे ईरान अपना तेल खुले तौर पर बेच पाएगा. इस MOU में ईरान की परमाणु क्षमताओं और संवर्धित यूरेनियम स्टॉक से जुड़े मुद्दे काफी हद तक बातचीत के दायरे में रहेंगे, हालांकि, MOU में ईरान से परमाणु हथियार बनाने की किसी भी कोशिश को रोकने की मांग की जाएगी.