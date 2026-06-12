ईरान अमेरिका तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ युद्ध खत्म कर रहा है. युद्धविराम प्रस्ताव को ईरान के सुप्रीम लीडर मोजताबा खामनेई ने मंजूरी दे दी है. ट्रंप का दावा है कि ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति जाहिर की है, लेकिन ट्रंप के इस बयान पर ईरानी सेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. इसको लेकर, ईरान के विदेश मंत्रालय

के प्रवक्ता Esmail Baghaei ने ट्रंप के इस दावे को लेकर इनकार कर दिया है. ट्रंप का कहना है कि इस हफ्ते के अंत में दोनों पक्षों के बीच यूरोप में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिसे सुप्रीम लीडर ने मंज़ूरी दी है. अपने इसी बयान को लेकर ट्रंप ने कहा कि डील पर सहमति बनने की वजह से मैंने ईरान पर तय हमले की योजना को रद्द कर दिया है.