ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़ी एक न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी है कि अमेरिका का एक ड्रोन दक्षिणी ईरान के बांदर अब्बास शहर में घुसा था, लेकिन, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को हवा में ही ढेर कर दिया है. ईरान की अर्धसरकारी न्यूज़ एजेंसी ने सेना के बयान का हवाला देते हुए कहा कि दक्षिण पूर्वी ईरान में एयर डिफेंस फोर्स ने दुश्मन के Lucas Drone

को चिह्नित किया और उसे नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई बांदर अब्बास शहर के हाजिबाद के करीब की गई है. वहीं, इसको लेकर, ईरानी सेना का कहना है कि एयर डिफेंस फोर्स जब दुश्मन के हमलों का जवाब और ईरान के हवाई क्षेत्र की रक्षा करने में लगे हुई थी तो उस वक्त दुश्मन के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया.