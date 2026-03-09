ईरान में नए सुप्रीम लीडर का ऐलान, अमेरिका के लिए सीधी चुनौती?

मिडिल ईस्ट की जंग का आज 10वां दिन है। बीते नौ दिनों में भयंकर तबाही मची है। अमेरिका, ईरान और इजरायल तीनों तरफ से बमबारी के साथ ही बयानबाजी भी लगातार हो रही है। इस बीच सरकारी मीडिया के मुताबिक, ईरान के दिवंगत नेता अली खामेनेई के बेटे मोजतबा खामेनेई को ईरान का नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब क्षेत्र में जारी संघर्ष

के दौरान तनाव काफी बना हुआ है। देश के सर्वोच्च नेता का चुनाव करने वाली धार्मिक संस्था के सदस्यों ने रविवार को कहा कि मोजतबा खामेनेई को एक निर्णायक मतदान के जरिए चुना गया है। संस्था ने नागरिकों से देश के इस कठिन समय में नए नेतृत्व का समर्थन करने का आग्रह किया।