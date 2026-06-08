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Produced by sunil kumar
05:20 | Updated:

Iran Israel Conflict: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान ने लागू किया टोल सिस्टम, 1 जहाज से 15-20 लाख डॉलर की वसूली

Amid the ongoing Iran-Israel conflict, Iran has implemented a plan to levy tolls on ships passing through the Strait of Hormuz, charging between $1.5 million and $2 million. Mohsen Zanganeh, a member of the Iranian Parliament's Planning and Budget Commission, disclosed this information to Iran's state news agency. He stated that a committee has been formed in collaboration with the Ministry of Economy to oversee the collection of these fees, operating under the guidance of Iran's Supreme National Security Council. Iranian media reports indicate that not all payments are being made in cash; some are being settled through goods, services, or cryptocurrencies like Tether. Additionally, barter arrangements—exchanging goods or services in lieu of the fee—are also being utilized. Iran Israel Conflict के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में टोल का प्लान लागू कर दिया है. ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाजों से टोल के रूप में अब 15 लाख डॉलर से लेकर 20 लाख डॉलर वसूल रहा है. ईरानी संसद के प्लानिंग और बजट कमिशन के सदस्य Mohsen Zan ganeh ने ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी को इस बात की जानकारी दी है. मोहसेन का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से शुल्क वसूलने को लेकर आर्थिक मंत्रालय के सहयोग से एक समिति गठित की गई है, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मार्गदर्शन में काम कर रही है. इसको लेकर, ईरानी मीडिया का कहना है कि सभी पेमेंट नकद में नहीं दी जा रही है. कुछ पेमेंट्स के बदले सामान, सेवा या क्रिप्टोकरेंसी जैसे Tether लिए जा रहे हैं. इसके अलावा, इस फीस के बदले वस्तु या सेवा विनियम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें किसी फीस के बदले सामान लिया जा रहा है.

ईरान इज़रायल युद्धविराम के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में टोल का प्लान लागू कर दिया है. ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाजों से टोल के रूप में अब 15 लाख डॉलर से लेकर 20 लाख डॉलर वसूल रहा है. ईरानी संसद के प्लानिंग और बजट कमिशन के सदस्य Mohsen Zan ganeh ने ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी को इस बात की जानकारी दी है. मोहसेन का

कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से शुल्क वसूलने को लेकर आर्थिक मंत्रालय के सहयोग से एक समिति गठित की गई है, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मार्गदर्शन में काम कर रही है. इसको लेकर, ईरानी मीडिया का कहना है कि सभी पेमेंट नकद में नहीं दी जा रही है. कुछ पेमेंट्स के बदले सामान, सेवा या क्रिप्टोकरेंसी जैसे Tether लिए जा रहे हैं. इसके अलावा, इस फीस के बदले वस्तु या सेवा विनियम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें किसी फीस के बदले सामान लिया जा रहा है.

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