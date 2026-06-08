ईरान इज़रायल युद्धविराम के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में टोल का प्लान लागू कर दिया है. ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से गुज़रने वाले जहाजों से टोल के रूप में अब 15 लाख डॉलर से लेकर 20 लाख डॉलर वसूल रहा है. ईरानी संसद के प्लानिंग और बजट कमिशन के सदस्य Mohsen Zan ganeh ने ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी को इस बात की जानकारी दी है. मोहसेन का

कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से शुल्क वसूलने को लेकर आर्थिक मंत्रालय के सहयोग से एक समिति गठित की गई है, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मार्गदर्शन में काम कर रही है. इसको लेकर, ईरानी मीडिया का कहना है कि सभी पेमेंट नकद में नहीं दी जा रही है. कुछ पेमेंट्स के बदले सामान, सेवा या क्रिप्टोकरेंसी जैसे Tether लिए जा रहे हैं. इसके अलावा, इस फीस के बदले वस्तु या सेवा विनियम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें किसी फीस के बदले सामान लिया जा रहा है.