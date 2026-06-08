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Produced by sunil kumar
04:34 | Updated:

Iran Israel News: 7 अक्तूबर 2023 से अब तक इज़रायली सेना के 50,000 सैनिक घायल, हुई ये बीमारी

समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद चल रहे युद्धों में घायल और मानसिक रूप से प्रभावित सैनिकों, खासकर पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

इज़रायली सरकार की एक समिति ने सिफारिश की है कि मानसिक सदमे से जूझ रहे करीब 50,000 पूर्व इज़रायली सैनिकों के इलाज और देखरेख के तरीके में बड़े बदलाव किए जाएं. बता दें कि यह समिति नवंबर 2025 में बनाई गई थी. और इसकी अगुवाई प्रोफेसर श्लोमो मोर-यासेफ कर रहे हैं. इस समिति ने अपनी रिपोर्ट इज़रायल के रक्षा और वित्त मंत्रालय को सौंपी है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में

माना है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद चल रहे युद्धों में घायल और मानसिक रूप से प्रभावित सैनिकों, खासकर पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) से पीड़ित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसके अलावा, 7 अक्तूबर 2023 के टकराव के बाद से लेकर अब तक करीब 25,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका डेटा रक्षा मंत्रालय के रिहाब्लिटेशन सिस्टम में दर्ज किया गया है.इनमें से 70 फीसदी ऐसे लोग हैं, जिन्हें सरकार से आधिकारिक रूप से हाल ही में घायल हुए की मान्यता मिल चुकी है, जो अब अपनी विकलांगता के आंकलन का इंतज़ार कर रहे हैं.जबकि 30 फीसदी ऐसे घायल हैं, जिनके मामले अभी लंबित हैं. यानिकी इतने फीसदी लोगों को सरकार के द्वारा अभी मान्यता देना बाकी है.

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