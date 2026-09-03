Indus Water Treaty: PCA का फैसला, भारत का इनकार, पाकिस्तान को क्या मिला?

Indus Water Treaty को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद और गहरा गया है। हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने सिंधु जल समझौते को लागू बताते हुए भारत के रुख पर सवाल उठाए हैं। वहीं भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को गैर-कानूनी तरीके से गठित संस्था बताया है। इस वीडियो में जानिए पीसीए और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का पूरा मामला, सिंधु जल समझौते

पर भारत और पाकिस्तान का रुख क्या है और इस फैसले का भारत-पाकिस्तान संबंधों और जम्मू-कश्मीर की जलविद्युत परियोजनाओं पर क्या असर पड़ सकता है।