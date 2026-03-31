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India Aviation Market: Indigo Air India का91% बाजार पर कब्जा, डेटा गैप, क्या सरकार के पास नुकसान के आंकड़े नहीं

India Aviation Market: राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के घरेलू एविएशन बाजार पर इंडिगो और एयर इंडिया का एकाधिकार (डुओपॉली) और मजबूत हो गया है। जनवरी 2026 में इंडिगो का बाजार हिस्सा 63.6% और एयर इंडिया का 26.5% रहा, दोनों मिलाकर कुल 91% हिस्सा नियंत्रित कर रहे हैं।सांसद सागरिका घोष के सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि दिसंबर 2025 में इंडिगो ने अकेले 5,689 घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे 3.64 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। हालांकि, सरकार के पास एयरलाइंस के नुकसान और फंसे हुए यात्रियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। छोटी एयरलाइंस जैसे अकासा और स्पाइसजेट का बाजार हिस्सा बेहद मामूली बना हुआ है।

India Aviation Market: राज्यसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, भारत के घरेलू एविएशन बाजार पर इंडिगो और एयर इंडिया का एकाधिकार (डुओपॉली) और मजबूत हो गया है। जनवरी 2026 में इंडिगो का बाजार हिस्सा 63.6% और एयर इंडिया का 26.5% रहा, दोनों मिलाकर कुल 91% हिस्सा नियंत्रित कर रहे हैं।सांसद सागरिका घोष के सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि दिसंबर 2025 में इंडिगो

ने अकेले 5,689 घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं, जिससे 3.64 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। हालांकि, सरकार के पास एयरलाइंस के नुकसान और फंसे हुए यात्रियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। छोटी एयरलाइंस जैसे अकासा और स्पाइसजेट का बाजार हिस्सा बेहद मामूली बना हुआ है।

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