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Indian Express Investigation Part 2: EC को 7 दिन 8 मेल फिर भी क्यों नहीं जुड़े 97 लोगों के नाम?

Produced by Pramod Yadav
14:20 | Updated:

Indian Express Investigation Part 2:इस देश में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 97 वोटर्स की संख्या भले छोटी लगे… लेकिन गोवा की यह कहानी इसलिए अहम है क्योंकि… यहां सवाल सिर्फ 97 नामों का नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया का है…मामला शुरू होता है चुनाव आयोग के अंदर चल रही एक ऐसी खींचतान से, जिसका खुलासा "द इंडियन एक्सप्रेस" ने 23 सितंबर को किया था… इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों…सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर…14 बार आधिकारिकतौर पर आपत्ति दर्ज कराई थी…इन आपत्तियों में एक बड़ा मुद्दा था…दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू विवेक जोशी ने मुख्य रूप से जिस बात की चेतावनी दी थी… ECINet का केंद्रीकरण और राज्य के ज़मीनी स्तर के अधिकारियों को प्रक्रिया से बाहर रखना … वही गोवा में हुआ, और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है…

Indian Express Investigation Part 2:इस देश में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 97 वोटर्स की संख्या भले छोटी लगे… लेकिन गोवा की यह कहानी इसलिए अहम है क्योंकि… यहां सवाल सिर्फ 97 नामों का नहीं, बल्कि वोटर लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया का है…मामला शुरू होता है चुनाव आयोग के अंदर चल रही एक ऐसी खींचतान से, जिसका खुलासा “द इंडियन एक्सप्रेस” ने

23 सितंबर को किया था… इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 10 महीनों में दो चुनाव आयुक्तों…सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में आयोग द्वारा उठाए गए कदमों पर…14 बार आधिकारिकतौर पर आपत्ति दर्ज कराई थी…इन आपत्तियों में एक बड़ा मुद्दा था…दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू विवेक जोशी ने मुख्य रूप से जिस बात की चेतावनी दी थी… ECINet का केंद्रीकरण और राज्य के ज़मीनी स्तर के अधिकारियों को प्रक्रिया से बाहर रखना … वही गोवा में हुआ, और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है…

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