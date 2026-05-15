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Produced by जनसत्ता न्यूज डेस्क
11:53 | Updated:

NEET UG 2026 Re-Exam: Online Exam पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ?

प्रेस कांफ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह लड़ाई सीधे तौर पर परीक्षा माफियाओं के खिलाफ है। इस बार परीक्षा केंद्रों पर पहले से अधिक कड़ी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की ‘माल प्रैक्टिस’ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी परीक्षा में धांधली की कोशिश करेगा, उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार इस पूरे मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेगी।

NEET Exam New Date 2026: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के बाद NTA ने री-एग्जाम की नई तारीख जारी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति पर काम कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं और पैसों के दम पर सीट खरीदने वाले लोगों के हाथों बर्बाद नहीं होने

दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राधाकृष्णन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के बावजूद यदि सुरक्षा में सेंध लगी है तो उसकी गहराई से जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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