India vs New Zealand 1st Test: वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत की, लेकिन दिन का अंत न्यूजीलैंड के नाम रहा. कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और जसप्रीत बुमराह ने टॉम लैथम, डेरिल मिशेल और टॉम ब्लंडेल को आउट कर तीन बड़े झटके दिए. अंशुल कंबोज और आकाशदीप ने भी एक-एक विकेट लिया. एक समय न्यूजीलैंड का स्कोर 70 रन

पर 5 विकेट था, लेकिन इसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ा दीं. दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 173 रनों की नाबाद साझेदारी हुई. निकोल्स 113 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि फिलिप्स 94 रन पर क्रीज पर डटे रहे. इस तरह न्यूजीलैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 243/5 रन बना लिए. देवदत्त पडिक्कल के हाथों निकोल्स का कैच छूटना भी भारत को भारी पड़ा.