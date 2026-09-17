उत्तरी अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के नौसैनिक जहाजों की टक्कर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। 15 सितंबर की शाम अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई इस घटना को लेकर भारत ने पाकिस्तानी नौसैनिक यूनिट के व्यवहार को गैर-पेशेवर और अस्वीकार्य बताया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के Charge d’Affaires को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया और 1991 के भारत-पाकिस्तान

सैन्य समझौते के Article 10 का हवाला दिया। इस घटना में Pakistan Navy के PNS Hunain की भारतीय नौसैनिक जहाज से टक्कर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी जहाज को नुकसान पहुंचा और उसे वापस हार्बर लौटना पड़ा, जबकि भारतीय जहाज ने अपना मिशन जारी रखा।