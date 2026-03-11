Newsletters
देश में LPG संकट के बीच महिला सांसदों ने सरकार को घेरा

India LPG Shortage : पश्चिम एशिया में जारी तनाव (middle east tension) के कारण एलपीजी और ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

India LPG Shortage : पश्चिम एशिया में जारी तनाव (middle east tension) के कारण एलपीजी और ईंधन आपूर्ति प्रभावित होने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 जारी कर गैस के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत घरेलू PNG, CNG, उर्वरक और जरूरी इंडस्ट्रीज जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को गैस की आपूर्ति

को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि देश में ऊर्जा आपूर्ति बाधित न हो और जरूरी क्षेत्रों में गैस की उपलब्धता बनी रहे। सरकार द्वारा कुकिंग गैस सिलेंडर की आपूर्ति को अस्थायी रूप से शिक्षा और अस्पताल जैसे प्राथमिक क्षेत्रों तक सीमित करने के फैसले के बाद होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर पर दबाव बढ़ गया है।

