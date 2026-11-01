INDIA Bloc Mega Rally: ‘कहां है पुलिस, रोककर दिखाओ’ दिल्ली में किसानों-युवाओं का हुजूम, क्या बोले ?

Ramlila Maidan Protest: दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की महारैली के लिए देशभर से किसान, युवा और प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं. मैदान में जुट रही भीड़ के बीच प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त जोश और आक्रोश देखने को मिल रहा है. कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा, ‘कहां है पुलिस, आज रोककर दिखाओ’. आखिर रामलीला मैदान पहुंच रहे लोग क्या सोच रहे हैं और वे किस बात

को लेकर नाराज हैं? इस प्रदर्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है. विपक्षी दलों का आरोप है कि SIR के जरिए मतदाता सूची में गड़बड़ियां हुई हैं और बड़ी संख्या में लोगों के मतदान के अधिकार प्रभावित हुए हैं. प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं.