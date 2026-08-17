India-Bangladesh Relation: तारिक रहमान ने भारत दौरे से पहले रख दी ये शर्त,क्या मानेगी मोदी सरकार?

India-Bangladesh Relation: शेख हसीना के भारत आने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। अब इस तनाव का असर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा पर भी पड़ता दिख रहा है। दोनों देशों के अधिकारी कई हफ्तों से इस दौरे को लेकर संपर्क में थे, लेकिन अब ढाका ने भारत के सामने एक अहम मांग रखी है। बांग्लादेश का कहना

है कि जब तक भारत सरकार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और दूसरे वांछित आरोपियों के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करती, तब तक तारिक रहमान की भारत यात्रा को आगे बढ़ाना मुश्किल है।