जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से हमारी दुनिया को बदल रहा है, तो कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या AI हमारी रचनात्मकता बढ़ा सकता है और नए मौके पैदा कर सकता है? क्या यह काम को आसान और ज्यादा तेज बना सकता है या दुनिया की बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है? साथ ही लोग यह भी पूछ रहे हैं: क्या AI खतरनाक है? क्या यह लोगों की नौकरियां छीन लेगा? क्या AI सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड (बबल) है? और ChatGPT कितना सुरक्षित है?

खतरनाक है? क्या यह लोगों की नौकरियां छीन लेगा? क्या AI सिर्फ एक अस्थायी ट्रेंड (बबल) है? और ChatGPT कितना सुरक्षित है? इस एक्सक्लूसिव Express Adda बातचीत में, OpenAI के संस्थापक, वैज्ञानिक, इंजीनियर और CEO Sam Altman ने Anant Goenka के साथ खुलकर चर्चा की। इस बातचीत में AI के भविष्य, काम, रचनात्मकता और दुनिया की ताकत के बदलते संतुलन पर विस्तार से बात की गई। इस दौरान उन्होंने AI में चीन के प्रभुत्व को लेकर भी खुलकर अपने विचार रखे। भारत में AI की संभावनाओं को लेकर सैम ऑल्टमैन ने खुलकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में नेतृत्व करने की संभावना है।

