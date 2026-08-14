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Dastan: दुबई भी मना रहा होता भारत के साथ आजादी, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे पलटी बाजी!

Produced by Shubham Garg
14:00 | Updated:

आज़ादी से ठीक पहले तक, दुबई और उसके आसपास का पूरा गल्फ इलाका भारत की ही रियासत का हिस्सा था। और अगर अंग्रेज़ों ने ऐन वक्त पर एक फैसला न लिया होता, तो आज दुबई भी जयपुर, हैदराबाद और जूनागढ़ की तरह भारत का हिस्सा होता।

क्या आप जानते हैं कि आज का दुबई, कुवैत और खाड़ी का बड़ा हिस्सा कभी ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के प्रशासनिक दायरे से जुड़ा हुआ था? इस वीडियो में हम उस इतिहास की कहानी जानेंगे, जिसने भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते को दशकों तक जोड़े रखा।सिंधु घाटी सभ्यता के दौर के व्यापार से लेकर गुजरात और केरल के व्यापारियों, ब्रिटिश साम्राज्य की खाड़ी नीति, Trucial States, भारतीय रुपये, भारतीय राजनीतिक

सेवा और 1947 से ठीक पहले हुए उस अहम प्रशासनिक फैसले तक…. यह कहानी इतिहास के एक ऐसे अध्याय को सामने लाती है जिसे आज बहुत कम लोग जानते हैं।

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