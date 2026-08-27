दिल्ली IIT में एमएससी के छात्र ऋषिकेश कुमार की आत्महत्या को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी बीच प्रदर्शनकारी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली आईआईटी के डायरेक्टर से मुलाकात की है. छात्रों ने इसके बाद एक बयान जारी किया है. बयान में छात्रों ने आईआईटी के डायरेक्टर द्वारा जांच समिति के अध्यक्ष को बदले जाने पर सहमति ज़ाहिर की है. साथ ही, डायरेक्टर ने छात्रों की इस

मांग को भी मांग को मान लिया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों में से ही कुछ छात्रों को समिति में शामिल किया जाएगा. छात्रों का कहना है कि जांच समिति का दायरा अभी साफ नहीं है. खासकर यह स्पष्ट नहीं है कि ऋषिकेश की मां द्वारा पुलिस को बताए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के कथित असंवेदनशील व्यवहार की भी जांच होगी या नहीं. छात्रों की मांग है कि समिति यह भी जांच करे कि ऋषिकेश की मां ने जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं. साथ ही, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दिल्ली आईआईटी में हॉस्टल मैनेजमेंट और स्टूडेंट वेलफेयर के कार्यवाहक डीन नियुक्त किए जाएं ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो. छात्रों ने जांच समिति के अध्यक्ष के लिए 3 नए नाम सुझाए हैं. इनमें सबसे पहला नाम जस्टिस एस. मुरलीधर, जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस आशा मेनन का नाम शामिल है.