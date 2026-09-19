IIT Bombay Student Death: IIT बॉम्बे में B.Tech छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद कैंपस में विरोध-प्रदर्शन तेज़ हो गया है। संस्थान के मुताबिक, परीक्षा के दौरान साहिल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते और प्रश्न-पत्र को ChatGPT पर अपलोड कर जवाब हासिल करने की कोशिश करते पकड़े गए थे। IIT Bombay का कहना है कि उनके खिलाफ कोई औपचारिक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी और इंस्ट्रक्टर व

विभागाध्यक्ष ने उनसे बातचीत की थी। इसके कुछ घंटों बाद साहिल अपने हॉस्टल कमरे में मृत पाए गए। घटना के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन से कई सवाल पूछे। कुछ छात्रों ने दावा किया कि साहिल को सस्पेंशन की धमकी दी गई थी, हालांकि IIT प्रशासन ने इस दावे से इनकार किया है। साहिल के परिवार ने मामले में न्याय की मांग की है। उनके पिता ने जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। बढ़ते विरोध के बीच IIT Bombay के डायरेक्टर प्रोफेसर शिरीष केदारे ने छात्रों के साथ Open House बैठक बुलाई। इस वीडियो में जानिए पूरा मामला, IIT Bombay का पक्ष, छात्रों के आरोप और परिवार की मांग।