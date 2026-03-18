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Produced by Oohini Mukhopadhyay
05:04 | Updated:

Varanasi में Iftar पर विवाद, BJP Yuva Morcha की शिकायत के बाद 14 मुस्लिम युवक गिरफ्तार, क्या बोली कांग्रेस ?

पुलिस अधिकारी विजय सिंह ने कहा, “हम फिलहाल उनके मकसद की जांच कर रहे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।”

Varanasi Iftar Party Viral Video: वाराणसी पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर चिकन बिरयानी खाने और बचा हुआ खाना नदी में फेंकने का आरोप है। वाराणसी के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो के आधार पर पुलिस ने 14 लोगों की पहचान की, जिनकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है, और उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने

बताया कि ये सभी स्थानीय निवासी हैं और शहर में साड़ी की दुकानों पर काम करते हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रविवार को इफ्तार पार्टी आयोजित की थी और अपने फोन पर इसका वीडियो बनाया था, जिसका मकसद कथित तौर पर सोशल मीडिया रील बनाना था।

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