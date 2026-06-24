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Ram Mandir Donation Scam: 6 साल पहले ट्रस्ट मान लिया होता ये सुझाव तो, नहीं होती राम मंदिर में चोरी?

Produced by pramodyadav
06:20 | Updated:

Ram Mandir Donation Scam: क्या राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपये की कथित चोरी रोकी जा सकती थी? क्या छह साल पहले ही ऐसी चेतावनी दी जा चुकी थी… जिसे नजरअंदाज कर दिया गया…इंडियन एक्सप्रेस में छपी श्यामलाल यादव की रिपोर्ट के मुताबिक… राम मंदिर में चढ़ावे के रख-रखाव और गिनती को लेकर साल 2020 में एक विस्तृत SOP तैयार की गई थी… दावा है कि अगर उस SOP को पूरी तरह लागू किया गया होता… तो आज सामने आए कथित घोटाले की स्थिति शायद पैदा ही नहीं होती…इसी बीच 23 जून की सुबह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट लोकभवन को सौंप दी है… रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए हैं… आज 'मुद्दा समझो' के इस एपिसोड में जानेंगे कि SIT की रिपोर्ट में आखिर क्या-क्या सामने आया है… 2020 की उस SOP में क्या चेतावनियां दी गई थीं… किन कमियों की ओर इशारा किया गया था… और क्या वही आशंकाएं अब सच साबित होती दिखाई दे रही हैं?..

Ram Mandir Donation Scam: क्या राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों रुपये की कथित चोरी रोकी जा सकती थी? क्या छह साल पहले ही ऐसी चेतावनी दी जा चुकी थी… जिसे नजरअंदाज कर दिया गया…इंडियन एक्सप्रेस में छपी श्यामलाल यादव की रिपोर्ट के मुताबिक… राम मंदिर में चढ़ावे के रख-रखाव और गिनती को लेकर साल 2020 में एक विस्तृत SOP तैयार की गई थी… दावा है कि अगर उस SOP

को पूरी तरह लागू किया गया होता… तो आज सामने आए कथित घोटाले की स्थिति शायद पैदा ही नहीं होती…इसी बीच 23 जून की सुबह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT ने अपनी जांच रिपोर्ट लोकभवन को सौंप दी है… रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए हैं… आज ‘मुद्दा समझो’ के इस एपिसोड में जानेंगे कि SIT की रिपोर्ट में आखिर क्या-क्या सामने आया है… 2020 की उस SOP में क्या चेतावनियां दी गई थीं… किन कमियों की ओर इशारा किया गया था… और क्या वही आशंकाएं अब सच साबित होती दिखाई दे रही हैं?..

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