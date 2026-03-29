IE100:2026 में सबसे पावरफुल भारतीय कौन है ? जानें लिस्ट में किसे मिली जगह

IE100:पश्चिम एशिया में युद्ध जारी है तो… वहीं रूस-यूक्रेन के बीच भी संघर्ष रुक नहीं रहा है… इस बीच भारत के सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट नहीं आई है… लगातार 12वें साल पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की… ताकतवर हस्तियों की लिस्ट में नंबर 1 और 2 पर हैं… टॉप 10 में से 9 नाम वही हैं जो 2025 में थे… यह इस

बात का सबूत है कि… सत्ता के समीकरण काफी हद तक वैसे ही बने हुए हैं… यह लिस्ट विपक्ष की उस नाकामी की कहानी भी बताती है कि… वे बीजेपी को रोक नहीं पाए, जबकि बीजेपी लगातार नए-नए इलाकों में अपनी पैठ बना रही है…तो आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन सा नेता किस स्थान पर है… नमस्कार मेरा नाम है प्रमोद…और आप देख रहे हैं जनसत्ता…