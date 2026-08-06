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कौन हैं FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे, जिनका 21 साल की नौकरी में हुआ 25 बार तबादला

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

तुकाराम मुंडे का जन्म 3 जून 1975 को हुआ था। उनका पैतृक गांव बीड ज़िले के वड़वानी तालुका में स्थित ताडसोना है। बेहद साधारण और गरीब परिवार में पले-बढ़े मुंडे ने खेतों में काम किया, सब्ज़ी बेचने में परिवार का हाथ बंटाया और सरकारी स्कूल में पढ़ाई की। ये पृष्ठभूमि उनकी कहानी को और भी प्रेरणादायक बनाती है। 2001 में उन्होंने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा पास की, और चार साल बाद यानी 2005 में UPSC परीक्षा में देशभर में 20वीं रैंक हासिल कर IAS अधिकारी बन गए।

IAS Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र कैडर के चर्चित IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे अपनी सख़्त कार्यशैली, भ्रष्टाचार के खिलाफ़ कार्रवाई और बिना समझौते वाले रवैये के लिए जाने जाते हैं। रेत माफिया से लेकर अवैध निर्माण, ठेकेदारी व्यवस्था और अब FDA में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ़ उनकी कार्रवाई लगातार सुर्खियों में रही है। लेकिन उनके फैसलों पर राजनीतिक विवाद भी हुए, कई बार उनका तबादला हुआ और हाल ही में बॉम्बे

हाईकोर्ट ने FDA की कुछ कार्रवाइयों पर प्रक्रिया संबंधी सवाल भी उठाए। क्या मुंडे सिस्टम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी कार्यशैली लोकतांत्रिक प्रशासन में नई बहस खड़ी करती है?

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