IAS Tukaram Mundhe: महाराष्ट्र कैडर के चर्चित IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे अपनी सख़्त कार्यशैली, भ्रष्टाचार के खिलाफ़ कार्रवाई और बिना समझौते वाले रवैये के लिए जाने जाते हैं। रेत माफिया से लेकर अवैध निर्माण, ठेकेदारी व्यवस्था और अब FDA में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ़ उनकी कार्रवाई लगातार सुर्खियों में रही है। लेकिन उनके फैसलों पर राजनीतिक विवाद भी हुए, कई बार उनका तबादला हुआ और हाल ही में बॉम्बे

हाईकोर्ट ने FDA की कुछ कार्रवाइयों पर प्रक्रिया संबंधी सवाल भी उठाए। क्या मुंडे सिस्टम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनकी कार्यशैली लोकतांत्रिक प्रशासन में नई बहस खड़ी करती है?