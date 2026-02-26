HP vs delhi police: दिल्ली पुलिस टीम हिरासत में,अपहरण FIR—AI Summit Protest आरोपी अब दिल्ली रवाना

Himachal Police vs Delhi Police: हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस के बीच 25-26 फरवरी 2026 को हाई-वोल्टेज ड्रामा हुआ, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट (20 फरवरी) में हुए “शर्टलेस प्रोटेस्ट” के मामले में तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं—सौरभ सिंह, अरबाज खान और सिद्धार्थ अवधूत—को शिमला जिले के रोहड़ू (चिरगांव) के एक रिसॉर्ट से गिरफ्तार किया। हिमाचल पुलिस ने इसे अवैध बताया क्योंकि दिल्ली टीम

ने स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया और प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली के 15-20 जवानों को धरमपुर (सोलन) और शोगी में रोका, कई घंटों हिरासत में रखा, चिरगांव थाने में अपहरण, जबरन हिरासत और सबूत छेड़छाड़ के आरोप में FIR दर्ज की। गाड़ियां जब्त हुईं।