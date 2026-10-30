त्योहार पर मिठाई, मावा और घी में मिलावट की पहचान कैसे करें? आसान टेस्ट जानिए

त्योहारों पर मिठाई, मावा और घी खरीदते समय सावधान रहें. दिल्ली में 922 किलो मिठाई, मावा और दूसरी खाने-पीने की चीजें नष्ट कराई गईं. ऐसे में सवाल है कि मिलावटी मावा, घी और मिठाई की पहचान कैसे करें? इस वीडियो में जानिए FSSAI के DART Manual में बताए गए घरेलू टेस्ट से स्टार्च की मिलावट का पता कैसे लगाया जा सकता है. साथ ही समझिए कि घी, खोया और चांदी

के वर्क वाली मिठाई खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. मिलावटी या खराब खाने से सेहत को क्या नुकसान हो सकता है और मिलावट की शिकायत कहां करें? खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-180-5533 पर संपर्क कर सकते हैं.