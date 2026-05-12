Crude Oil Crisis India : ईरान युद्ध के चलते दुनिया में ईंधन और ऊर्जा संकट की वजह से एक बड़े आर्थिक संकट को भांपा जा रहा है, इसी बीच PM Modi द्वारा किये गए वर्क फ्रॉम होम और सोने में निवेश को लेकर जो माध्यम वर्ग की चिंताएं हैं, वो बढ़ रही है. प्रधानमंत्री मोदी के हालिया ऐलान ने वर्क फ्रॉम होम और ईंधन बचत पर जोर दिया है। इससे

देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, यह समझना जरूरी है. सौरभ मुखर्जी की किताब ‘ब्रेक पॉइंट’ में ऐसे आर्थिक मोड़ बिंदुओं की बात की गई है जो समाज के अलग-अलग वर्गों को अलग तरह से प्रभावित करते हैं. छोटे व्यापर पर घाटे के संकट भी मंडरा रहे हैं, देश में इस आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्राइसिस अपील के क्या मायने हैं, आइए विस्तार से समझते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार के माध्यम से…