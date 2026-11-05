Yamuna In Delhi: दिल्ली में यमुना कैसे बनती है नाला? छठ से पहले कैसी है स्थिति

Yamuna In Delhi: दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर हर साल बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन नदी की जमीनी हकीकत क्या है? यमुनोत्री से निकलकर दिल्ली पहुंचने वाली यमुना का पानी वजीराबाद बैराज के बाद इतना प्रदूषित कैसे हो जाता है कि नदी नाले में तब्दील होती नजर आती है? छठ पूजा से पहले हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए यमुना के दो अलग-अलग चेहरे। दिल्ली में प्रवेश करने

से पहले नदी की स्थिति कैसी है और दिल्ली से गुजरने के बाद इसकी हालत कितनी बिगड़ जाती है? यमुना में प्रदूषण की असली वजह क्या है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और सफाई के दावों के बावजूद हालात क्यों नहीं बदल रहे? देखिए यमुना प्रदूषण पर हमारी यह खास ग्राउंड रिपोर्ट।