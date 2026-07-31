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Dastan: रामपुर के नवाबों की तिजोरी से कैसे गायब हुआ करोड़ों का खज़ाना?

Produced by Shubham Garg
20:00 | Updated:

Rampur Treasure Mystery: क्या सच में रामपुर के नवाबों के पास कोहिनूर के बाद दुनिया का तीसरा सबसे कीमती हीरा था? क्या लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी डायरी में जिस शाही खज़ाने का ज़िक्र किया था, वह आज भी कहीं छिपा हुआ है? और आखिर 2020 में जब सदियों पुरानी तिजोरी खोली गई तो वह पूरी तरह खाली क्यों मिली?

आजकल रामपुर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के कारण चर्चा में है लेकिन रामपुर की असली पहचान नवाबी और बेसुमार दौलत थी। इस रियासत के बारे में लॉर्ड मांउंटबेन ने लिखा था कि कोहिनूर और होप डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन हीरा रामपुर रियासत के पास था। शाही खज़ाने की तुलना उन्होंने ‘अरेबियन नाइट्स’ से की थी।किताब फ्रीडम एंड नाइट में भी इस खजाने का जिक्र है

और इसमें नवाबो के एक सिंहासन के बारे में भी लिखा है, जिसकी खास बात थी उसके बीचोंबीच बना एक छेद… इसकी वजह भी नवाबी थी। रामपुर के एक नवाब का मानना है कि चलती दरबार से उठकर नहीं जाना चाहिए। इसलिए सिंहासन में ही छेद बनवा दिया गया ताकि वहीं बैठे-बैठे शाही माहौल के साथ ही नित्यक्रिया की जा सके।लेकिन अब ये सिंहासन कहां है, किसी को पता नहीं है… क्योंकि जिस तिजोरी में इसे खजाने के साथ रखा गया था वो अब चोरी हो गया… आखिर ये अरबों का खज़ाना कहाँ गया? और रामपुर जैसी छोटी सी रियासत के पास इतनी बेशुमार दौलत आई कहाँ से? आइए, जानते हैं रामपुर के नवाबों, उनकी शानो-शौकत और एक खाली तिजोरी के पीछे छुपे रहस्य की पूरी कहानी…

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