आजकल रामपुर आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के कारण चर्चा में है लेकिन रामपुर की असली पहचान नवाबी और बेसुमार दौलत थी। इस रियासत के बारे में लॉर्ड मांउंटबेन ने लिखा था कि कोहिनूर और होप डायमंड के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन हीरा रामपुर रियासत के पास था। शाही खज़ाने की तुलना उन्होंने ‘अरेबियन नाइट्स’ से की थी।किताब फ्रीडम एंड नाइट में भी इस खजाने का जिक्र है

और इसमें नवाबो के एक सिंहासन के बारे में भी लिखा है, जिसकी खास बात थी उसके बीचोंबीच बना एक छेद… इसकी वजह भी नवाबी थी। रामपुर के एक नवाब का मानना है कि चलती दरबार से उठकर नहीं जाना चाहिए। इसलिए सिंहासन में ही छेद बनवा दिया गया ताकि वहीं बैठे-बैठे शाही माहौल के साथ ही नित्यक्रिया की जा सके।लेकिन अब ये सिंहासन कहां है, किसी को पता नहीं है… क्योंकि जिस तिजोरी में इसे खजाने के साथ रखा गया था वो अब चोरी हो गया… आखिर ये अरबों का खज़ाना कहाँ गया? और रामपुर जैसी छोटी सी रियासत के पास इतनी बेशुमार दौलत आई कहाँ से? आइए, जानते हैं रामपुर के नवाबों, उनकी शानो-शौकत और एक खाली तिजोरी के पीछे छुपे रहस्य की पूरी कहानी…