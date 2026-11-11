Newsletters
LIVE TV

Delhi Yamuna Cleaning: छठ पूजा से पहले यमुना कितनी साफ हुई, सरकारी दावों और हकीकत में कितना फर्क?

Produced by Pramod Yadav
10:11 | Updated:

Chhath Puja 2026: छठ पूजा से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार की ओर से यमुना की सफाई और घाटों की तैयारियों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यमुना का पानी भी उतना ही साफ हुआ है, जितना सरकार बता रही है? कालिंदी कुंज घाट पर सफाई की तैयारियां कैसी हैं? यमुना की गंदगी की असली वजह क्या है? क्या सिर्फ घाटों की सफाई से छठ व्रतियों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी? और सरकार के दावों और जमीन पर दिख रही हकीकत के बीच कितना अंतर है? इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई की स्थिति और उठते सवाल।

Chhath Puja 2026: छठ पूजा से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार की ओर से यमुना की सफाई और घाटों की तैयारियों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यमुना का पानी भी उतना ही साफ हुआ है, जितना सरकार बता रही है?कालिंदी कुंज घाट पर सफाई की तैयारियां कैसी हैं? यमुना की गंदगी की असली

वजह क्या है? क्या सिर्फ घाटों की सफाई से छठ व्रतियों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी? और सरकार के दावों और जमीन पर दिख रही हकीकत के बीच कितना अंतर है?इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई की स्थिति और उठते सवाल।

और पढ़ें
Shorts वीडियो
ओर देखे
मनोरंजन
ओर देखे
ताजा खबर