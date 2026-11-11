Delhi Yamuna Cleaning: छठ पूजा से पहले यमुना कितनी साफ हुई, सरकारी दावों और हकीकत में कितना फर्क?

Chhath Puja 2026: छठ पूजा से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। सरकार की ओर से यमुना की सफाई और घाटों की तैयारियों को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या यमुना का पानी भी उतना ही साफ हुआ है, जितना सरकार बता रही है?कालिंदी कुंज घाट पर सफाई की तैयारियां कैसी हैं? यमुना की गंदगी की असली

वजह क्या है? क्या सिर्फ घाटों की सफाई से छठ व्रतियों की मुश्किलें दूर हो जाएंगी? और सरकार के दावों और जमीन पर दिख रही हकीकत के बीच कितना अंतर है?इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई की स्थिति और उठते सवाल।